FC Porto e os tempos de salazarismo: «Só em quatro ocasiões nos foi permitido vencer na Luz»

O FC Porto recordou esta quarta-feira a vitória por 2-1 na Luz há precisamente 58 anos, apontando aos anos de salazarismo e às quatro vezes em que foi "permitido" aos dragões vencerem no reduto das águias.





"Neste dia, em 1962, o FC Porto entrava no Estádio da Luz para defrontar uma das melhores equipas da história do Benfica, mas o que ficou para a história foi o resultado final: 2-1 para os Dragões com o único estrangeiro em campo a brilhar mais do que todos os outros. O brasileiro Azumir marcou um golo em cada parte e foi a grande figura de um triunfo hercúleo do FC Porto, pois nunca é demais relembrar que, durante os 48 anos de salazarismo, só em quatro ocasiões foi permitido aos azuis e brancos saírem vitoriosos do Estádio da Luz em jogos a contar para o campeonato", pode ler-se no 'Dragões Diário' de hoje.