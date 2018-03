Conceição critica Bruno Paixão: «Como assinante da Sport TV, se estivesse em casa reclamava o dinheiro»

Depois das críticas de Sérgio Conceição logo no domingo, o FC Porto volta a dizer esta segunda-feira que o que se passou em Paços de Ferreira , foi uma "coisa vagamente parecida com um jogo de futebol (só porque havia 22 jogadores em campo, árbitros, bola, balizas"."Constantes paragens, bolas que demoravam a aparecer, lesões simuladas, reposições lentíssimas. O (só por si escasso) tempo de compensação da segunda parte é um bom exemplo do que se passou em toda a partida: nos sete minutos que deveria ter tido, a bola só esteve em jogo durante dois minutos e 33 segundos. É por tudo isto que é difícil dizer com rigor que ontem foi disputado um jogo de futebol em Paços de Ferreira. Foi só construindo um cenário destes – associado a responsabilidades próprias que ninguém na equipa escamoteou – que, em Portugal, se conseguiu bater o FC Porto nesta temporada", pode ler-se na newsletter Dragões Diário.