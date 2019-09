FC Porto voltou aos treinos apenas com Sérgio Oliveira indisponível

O FC Porto iniciou a preparação da receção ao Santa Clara na manhã desta sexta-feira, na sequência do triunfo por 2-1 sobre o Young Boys, para a Liga Europa. Sérgio Oliveira é a única baixa, devido a lesão, o que indicia que Zé Luís já estará às ordens do treinador, depois de ter sido poupado do encontro com os suíços.





O plantel azul e branco cumpriu, como habitual, a sessão de trabalho no Olival, sendo que Sérgio Oliveira continua a realizar um "regime específico de recuperação", segundo o site dos dragões. O médio fez trabalho de ginásio e treino condicionado.Este sábado há nova sessão de treinos, sendo que está marcada para as 17 horas (no Estádio do Dragão) a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os açorianos. Este compromisso da 6ª jornada realiza-se no domingo, às 20h30.