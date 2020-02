Federação do Mali apoia Marega e desafia a erradicar racismo do futebol

A Federação de Futebol do Mali manifestou "consternação e indignação" pelos atos racistas de que Marega foi alvo em Guimarães, instando os organismos responsáveis a "erradicar" da modalidade "todas as formas de discriminação".

"O Comité Executivo (federativo) condena com todas as suas energias estes atos desprezíveis que não honram o futebol. Estes abusos não têm lugar nos nossos estádios, que devem permanecer locais de comunhão, alegria e respeito", frisa, em comunicado.

No domingo, Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da Liga NOS, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, depois de ter sido alvo de cânticos e gritos racistas por parte de adeptos da equipa minhota.

Vários jogadores do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, numa altura em que os dragões venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.

O organismo federativo do Mali desafia a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a FIFA e a Confederação Africana de Futebol (CAF) a "erradicar todas as formas de discriminação, exclusão e desigualdade que afetam as pessoas, independentemente da sua origem e condição".

Em curto comunicado, a federação do Mali sublinhou o facto de ter acompanhado "com consternação e indignação estes atos racistas contra" Marega, autor do segundo golo do FC Porto em Guimarães.

"Nestes tempos difíceis, (a federação) reafirma o seu total apoio e solidariedade com Moussa Marega", conclui a nota, referindo-se ao jogador que na época 2016/17 representou o Vitória de Guimarães, por empréstimo do FC Porto.