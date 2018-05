O central Felipe não gostou que Rui Vitória não tivesse dado os parabéns pelo título do FC Porto, acusando o treinador do Benfica de ser "egoísta". "Isso são coisas próprias da rivalidade. Às vezes as pessoas não têm senso, são egoístas. Ele só tem que parabenizar. Fizemos um bom trabalho, jogando à bola, não passámos por cima de ninguém. A gente sabe que não consegue agradar a toda a gente e há coisas que são próprias da rivalidade", destacou Felipe, fazendo a defesa do grupo.