Felipe Anderson já veste à FC Porto: «Mal vejo a hora para estrear-me com esta camisola»

Felipe Anderson foi esta quarta-feira apresentado como novo reforço do FC Porto. O extremo brasileiro, que chega aos dragões por empréstimo de uma temporada do West Ham, já vestiu a camisola dos azuis e brancos e deixou uma mensagem aos adeptos.

"Já estou aqui no estádio [do Dragão] é incrível a atmosfera e a grandeza. Mal vejo a hora para estrear-me com essa camisola aqui neste campo e dar alegrias para vocês", disse o extremo brasileiro num vídeo partilhado nas redes sociais do FC Porto.



Entretanto, o novo camisola '28' recorreu à sua página oficial do Twitter para desejar os votos "de uma época de muitas realizações". "Extremamente motivado e ansioso para viver a emoção de vestir a camisa do FC Porto, clube de tantas glórias e tradição! Que seja uma época de muitas realizações e que juntos possamos construir uma história emocionante e inesquecível!", escreveu.