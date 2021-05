Felipe Anderson sai e já fala em saudade de "dois irmãos"

Felipe Anderson começou a acelerar as despedidas do FC Porto, pouco depois do fim do jogo com o Belenenses SAD. O atacante brasileiro esteve nos azuis e brancos por empréstimo do West Ham e, apesar de só ter participado em 10 jogos, vai sentir saudades de dois colegas, na hora de regressar ao clube da Premier League.





Num 'InstaStory', Felipe Anderson partilhou uma fotografia onde aparece ao lado do compatriota Evanilson e do português Francisco Conceição e, com um coração pelo meio, escreveu assim na língua de Camões: "Irmãos, vou sentir saudades".Tal como Felipe Anderson, também Sarr (Chelsea) e Grujic (Liverpool) estiveram esta época no FC Porto por empréstimo de clubes da Premier League.