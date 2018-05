Continuar a ler

Jorge Fernandes na expectativa



Depois de uma boa segunda metade de época no Tondela, Jorge Fernandes confessou em entrevista a Record que tem a esperança de iniciar a próxima campanha no FC Porto. O central, de 21 anos, começou a temporada passada com o grupo e chegou a disputar um jogo para a Taça de Portugal. Depois de uma boa segunda metade de época no Tondela, Jorge Fernandes confessou em entrevista a Record que tem a esperança de iniciar a próxima campanha no FC Porto. O central, de 21 anos, começou a temporada passada com o grupo e chegou a disputar um jogo para a Taça de Portugal.

Com 29 anos e contrato até 2021, Felipe é o único dos quatro centrais que acabaram a época no plantel principal que tem a continuidade garantida. O brasileiro revelou que houve clubes a manifestarem interesse na sua contratação mas sem nada de concreto, pelo que o seu pensamento está no Dragão.Algo que deixa a SAD tranquila, uma vez que Felipe terá um papel importante na construção do sector recuado para a próxima época. Perante a debandada que se perspetiva, o brasileiro assume a liderança da defesa, podendo até integrar o grupo de capitães, circunstância que o deixou orgulhoso à partida para férias. Felipe já se identifica como peça da mobília portista.