Felipe: dos risos com o 'Vale Tudo' às equipas que "não tinham o mesmo respeito pelo FC Porto"

Felipe confessou que a alcunha pejorativa de "Vale Tudo" que o Benfica lhe colocou acaba por dar-lhe "vontade de rir". Numa entrevista à revista 'Dragões', o central brasileiro encara essa situação com normalidade."Se fossem os meus adeptos a dizer isso, ficava muito chateado, porque seria sinal de que estava a fazer algo errado. Agora, se os meus adeptos me transmitem carinho e confiança e os meus adversários me criticam, então está tudo certo", vincou o defesa, sublinhando que é hoje um futebolista diferente daquele que chegou à Invicta em 2016: "era o meu primeiro ano na Europa e tinha algumas coisas a melhorar. Apesar da grandeza do clube, parecia que as outras equipas já não tinham o mesmo respeito pelo FC Porto, e era importante recuperar isso. Aí, mudei um pouco o meu estilo. Senti que era preciso mais agressividade, no bom sentido, e hoje continuo a ser assim."Ainda no campo do relacionamento com os adeptos portistas, Felipe conta que estes o consideram um 'jogador à Porto'. "Quando cheguei não sabia o que isso era e perguntei à malta. Eles disseram-me que um jogador à Porto era alguémque se entregava ao máximo e que fazia tudo para que a equipa saísse vitoriosa. Quando me disseram isso, naturalmentefiquei muito feliz", admitiu o defesa.