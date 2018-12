Felipe: «É normal que nos vejam com outros olhos»

Seis jogos, cinco vitórias, um empate e 16 pontos somados. O registo do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões roçou a perfeição e, além de ter igualado o recorde do clube, fez da formação orientada por Sérgio Conceição a que mais pontos conquistou nesta edição da prova. Um facto que muito orgulhou o plantel e que, na opinião de Felipe, dá aos dragões um estatuto diferente para o que resta jogar da principal competição de clubes da Europa.

"Pelas nossas exibições, somos uma equipa compacta, fazemos muitos golos e é claro que se eu estivesse do outro lado ia olhar com outros olhos para o FC Porto. É normal que nos vejam com outros olhos. Mas temos nome, sabemos que o FC Porto tem uma história para trás e tudo isso também conta. Também há respeito pelo passado do FC Porto. Temos de nos preparar para qualquer desafio, independentemente dos adversários temos de entrar para ganhar", realçou o central dos azuis e brancos, que aponta o trabalho realizado diariamente e a amizade que existe no grupo como segredos para uma fase de grupos da Champions que terminou com números excelentes: "O nosso segredo é o trabalho do dia a dia, o acreditar que é possível, que temos uma boa equipa, e saber que os resultados vêm. De uma forma ou outra, sabemos que trabalhamos para isso, sempre buscando a vitória. E eu creio que o segredo também é o respeito que temos uns pelos outros, dentro do campo também nos entendemos bastante, um ajudando o outro independentemente da função que tenha."

O FC Porto, que esta época já arrecadou 67,95 milhões de euros na Liga dos Campeões, tem passado alguns problemas financeiros, mas isso não impediu o sucesso desportivo. Questionado sobre a relação entre as duas coisa, Felipe optou por jogar à... defesa: "A partir do momento em que eu sou funcionário do FC Porto eu tenho é que pensar em jogar à bola, independentemente das condições. Se as aceitei eu tenho é de fazer o meu trabalho. Essa parte é bem pensada pela administração, pelo presidente e restantes diretores. Não podemos misturar as coisas, porque isso acaba por atrapalhar. Creio que isso também é um ponto muito bom que nós temos. Fazemos o nosso trabalho e essa parte é muito bem controlada pela parte do presidente e restante administração."



Marcou e tentou ‘roubar’ Marega



Frente ao Galatasaray, saiu da cabeça de Felipe o primeiro golo do FC Porto, que, mais tarde, acabou por aumentar a vantagem graças a um penálti convertido por Marega. Na altura, saltou à vista uma conversa entre o brasileiro e o maliano, que o central fez agora questão de contar. "Eu estava confiante para bater o penálti, mas o Moussa tem os seus objetivos. Mas acima de tudo também é um bom batedor e, no momento, ele pediu-me para bater. Por que não? Não tem problema, deixei-o bater, entendo isso. Não foi nada de mais", explicou Felipe, que em Istambul fez parceria com Diogo Leite no eixo da defesa e garantiu não ter sentido falta de Éder Militão. Agora, nos Açores, os compatriotas voltam a juntar-se.