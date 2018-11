Felipe: «Estamos na melhor fase da temporada»

Líder do campeonato em igualdade pontual com o Sp. Braga, e com possibilidades de se isolar nesta jornada, dono do melhor ataque e da defesa menos batida, o FC Porto atravessa, no entender de Felipe, o melhor momento da época. Para complementar a trajetória a nível nacional, os dragões estão a um ponto de garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Champions e essa circunstância ajuda a reforçar a convicção do central."Sim, estamos na melhor fase da temporada. Temos o melhor ataque, a melhor defesa, e isso é importantíssimo. Todas as vitórias são importantíssimas, seja qual for a situação em que a equipa esteja. Agora temos de pensar no campeonato, sabendo que temos pela frente um adversário forte. Há que preparar bem o jogo, porque sabemos que não será nada fácil", destacou o brasileiro, de 29 anos, assumindo, com boa-disposição, que FC Porto e Sp. Braga são as duas equipas mais fortes da Liga: "Sim, porque somos os primeiros..."De outra coisa Felipe não tem dúvidas, as vitórias reforçam a confiança, mas com ela também a necessidade de aumentar os níveis de concentração para evitar surpresas. "Todas as vitórias nos trazem confiança, mas não podemos olhar apenas para o lado bom. Também podemos tropeçar e por isso temos aspetos para corrigir em todos os jogos. Independentemente se ganhamos ou perdemos, traz-nos experiência e ensina-nos o que temos de fazer dentro do campo", apontou o defesa, dando a receita para vencer o Sp. Braga: "Jogar a bola e marcar golos, o futebol é fácil. Para isso temos de trabalhar dentro do campo, correr uns pelos outros, empenhados, juntos, só assim conseguimos."Com o foco totalmente colocado no FC Porto, Felipe não atribui qualquer significado aos momentos delicados em que se encontram os rivais Sporting e Benfica: "Olhamos só para o FC Porto. Independentemente da situação de outro clube, temos de olhar primeiro para nós, porque às vezes, ao olhar para os outros, acabamos por nos esquecer um pouquinho de nós. No FC Porto temos esse pensamento."