Felipe: «Militão absorve tudo muito rápido»

Chegou, viu e... convenceu. O reforço Éder Militão fixou-se como titular do FC Porto no eixo da defesa e, ao seu lado, Felipe deteta-lhe potencial para chegar muito longe. Antes de mais porque está disposto a escutar os mais experientes."O Éder Militão é um menino muito inteligente, que gosta de ouvir. Está a jogar numa posição diferente, lá como lateral e aqui a central, mas o São Paulo tinha algumas semelhanças com a nossa forma de jogar. Claro que na Europa é tudo mais rápido, mas o Éder Militão tem 20 anos, absorve tudo muito rápido. Encontrou o seu ponto de forma rapidamente, como se já estivesse a jogar connosco há muito tempo. Não há segredos. É só continuar a fazer o que ele tem feito", referiu Felipe, de 29 anos, relembrando que, apesar do estatuto de titular de que vem usufruindo, o seu compatriota não pode dar o lugar por garantido: "Creio que nestes jogos ele tem demonstrado que merece estar na equipa, mas sabe que há ali alguém na sombra. O FC Porto não tem apenas 11 jogadores, todos lutam pela sua vaga."A competir por espaço, mas na seleção brasileira, está não só Militão como também Felipe. O número 28 azul e branco aguarda com ansiedade a próxima convocatória de Tite: "Primeiro tento fazer o meu trabalho no FC Porto e fazê-lo muito bem, pois esse é mais um passo para chegar à seleção. Vou ficar na expectativa. Graças a Deus penso que tenho feito boas atuações. Espero que ele possa contar comigo, claro."