Continuar a ler

"Procurámos estudar a postura do Liverpool. Sabemos que têm uma eficácia grande no ataque e é sólido defensivamente. Dentro de casa tivemos uma postura diferente e foi esse o castigo. Agora é voltar ao que vínhamos a fazer desde o início da época. Provavelmente será um grande jogo. O FC Porto é uma equipa muito forte, que vem fazendo ótimas partidas na Liga. E o clássico também nos trouxe uma energia muito boa e esse é o nosso ponto mais forte.""É complicado mas são coisas que acontecem. Há jogadores preparados e estão a dar uma ótima resposta. A equipa é um todo. Não há reservas e titulares. O Sérgio sabe o que é melhor para a equipa.""Se o fizerem, nós vamos respeitar e isso é futebol.""Eu procuro trabalhar e deixar isso para o selecionador Tite. Procuro ajudar o FC Porto primeiro, porque isso depois é consequência. Tenho de pensar primeiro no FC Porto."