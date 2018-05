Continuar a ler

O brasileiro assegura que não está "tentado a sair", mas assume que é bom saber do interesse de outros clubes. "Tudo isso é bom em termos particulares, porque é o reconhecimento de que estamos a fazer um bom trabalho, é sinal de que tudo está a valer a pena", apontou Felipe, lembrando que também tem bons motivos para ficar na Invicta.



"O FC Porto tratou-me sempre bem desde que cheguei. Sinto-me em casa, estou à vontade, a minha família gosta muito da cidade e tudo isso influencia o pensamento de continuar no clube", vincou o central dos dragões.



Triste por falhar Mundial



Apesar de nunca ter sido chamado por Tite, Felipe ainda acalentava esperanças de ir ao Mundial. O central não escondeu, por isso, a sua tristeza: "É complicado, temos sempre esperanças. Fiz uma época muito boa, mas é muito difícil, porque a seleção do Brasil é muito concorrida, tem ótimos jogadores, mas estou feliz pelo grupo que ele escolheu e vou torcer por eles. Mantive a esperança de ser chamado e vou continuar a trabalhar para um dia estar lá."



Continuidade de Sérgio



Felipe confirmou a qualidade que demonstrou na sua primeira época no FC Porto e a conquista do título fez com que a sua cotação internacional aumentasse. À partida para férias, o central, de 29 anos, revelou a existência de propostas para sair, mas apressou-se a explicar que não há nada de concreto. Ao mesmo tempo que se diz satisfeito no FC Porto, o brasileiro garante que só deixa o Dragão por um convite irrecusável."Teria de ser algo bem fora do normal para sair. Existem propostas, vamos estudá-las, mas não há nada de concreto, apenas conversas e isso acontece porque fizemos um bom trabalho. Sim, tenho propostas, mas não é nada de concreto. Isso são coisas para serem conversadas entre os meus empresários e o presidente, mas o meu pensamento por enquanto está só no FC Porto", revelou o defesa, lembrando que tem contrato válido até 2021.

Autor: Rui Sousa