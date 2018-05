Iker Casillas faz hoje 37 anos e são vários os motivos que fazem sorrir o espanhol no dia do seu aniversário. Desde logo o facto de ter voltado a ser campeão, sensação que não sentia há seis anos, mas também a prova de confiança que a SAD lhe deu ao renovar-lhe o contrato por mais uma época, pondo cobro a uma indefinição que nunca tinha vivido na sua extensa carreira.

O mítico guardião não esconde que vive dias de felicidade não só no FC Porto como na Invicta, sendo acarinhado e valorizado como poucas vezes foi nas últimas épocas em que defendeu as redes do Real Madrid. Por isso mesmo é que aceitou baixar o ordenado que recebia nas primeiras três temporadas de contrato para permanecer no Dragão e ajudar a defender o título. Pinto da Costa frisou-o com orgulho e Sérgio Conceição agradeceu, vendo resolvida a questão da baliza.

Um sentimento que se estendeu aos colegas de equipa, que apelaram à sua continuidade, e aos adeptos, rendidos à qualidade e carisma de um dos históricos do futebol mundial.

Quanto ao espanhol, partiu para férias com o futuro resolvido e com a promessa de que em julho vai regressar ao Olival para iniciar a sua 20. época ao mais alto nível. San Iker, como se tornou famoso pelas suas milagrosas defesas, vai continuar a passear a sua classe pelos relvados nacionais e internacionais, fazendo da Champions e sua competição de eleição. Aliás, esse foi um dos fatores que mais influenciou a sua vontade de permanecer no FC Porto, onde terá oportunidade de defender o estatuto de jogador com mais presenças na prova. Iker é como o vinho do Porto, não perde qualidade com o tempo.



Época de retoma em carreira notável



Para além da conquista do título nacional, Iker Casillas chegou ao final do campeonato a liderar a defesa menos batida da prova e registou o melhor início de Liga da sua carreira, tendo estado cinco jornadas sem ir buscar a bola ao fundo da baliza. Uma época de retoma numa carreira notável, onde constam 23 troféus coletivos, muito embora o campeonato tenha sido o primeiro pelo FC Porto. Com a temporada em curso, o espanhol viu o seu nome mais uma vez no topo do futebol mundial, ao ver-lhe atribuído o troféu Golden Foot, galardão atribuído a grandes figuras do desporto-rei.





» Casillas é o sexto jogador do plantel com mais presenças pelo FC Porto, atrás de Herrera, Brahimi, Marcano, Corona e Danilo Pereira. São 114 jogos» Durante a temporada ultrapassou os 1.000 jogos ao mais alto nível, entre FC Porto, Real Madrid e seleção principal de Espanha» Apesar de ter fechado a época a titular, o espanhol passou quatro meses e meio fora da equipa no campeonato, por opção técnica. Voltou para ser campeão