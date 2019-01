Fellaini quer sair do Manchester United e pode rumar ao... FC Porto

De acordo com a imprensa belga, Marouane Fellaini está de saída do Manchester United, podendo ser uma hipótese para o FC Porto, embora o AC Milan e o Guangzhou Evergrande também estejam de olho no jogador.O médio tem contrato com os red devils até 2020, mas o despedimento de Mourinho, treinador que recebeu rasgados elogios do belga aquando da sua passagem por Old Trafford, deixou o jogador desencantado.Recorde-se que Fellaini, apesar de não ter conquistado os adeptos, era uma peça-chave nas equipas de José Mourinho durante os três anos em que o português trabalhou em Old Trafford. Um cenário que mudou por absoluto com a chegada do técnico Ole Gunnar Solsjkaer, pois desde então o belga jogou apenas três minutos.