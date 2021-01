Fenerbahçe ataca Marega

O Fenerbahçe está a tentar a contratação de Moussa Marega para a próxima época e, segundo o jornal Fanatik, já conversou com o agente do maliano. De acordo com a mesma notícia, o avançado, de 29 anos, tem um salário considerado baixo no FC Porto e é sua intenção jogar noutro país.





Recorde-se que Marega está em final de contrato com os dragões e, se quiser, já pode assinar por outro clube, estando já o Fenerbahçe a posicionar-se para o receber.