Fenerbahçe pensa em Zé Luís

O nome de Zé Luís continua na ordem do dia na Turquia, surgindo agora ligado a um eventual interesse do Fenerbahçe, depois de uma primeira investida do Besiktas. De acordo com informações veiculadas por jornalistas turcos, o cabo-verdiano faz parte de uma lista de potenciais reforços para o eixo do ataque do emblema do lado asiático de Istambul, da qual também fazem parte Mbwana Samatta e Salomon Rondon.