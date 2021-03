Fenerbahçe tenta convencer Marega com ordenado superior

O Fenerbahçe continua a sonhar com Marega e está a tentar tudo por tudo para convencer o avançado maliano a rumar à Turquia na próxima época. De acordo com o jornal turco ‘Haberler’, o emblema de Istambul estará disposto a oferecer a Marega um salário de 1,5 milhões de euros, valor superior aos 900 mil que o jogador aufere no Dragão.

Entretanto, o portal brasileiro UOL avançou que Otávio vai ganhar 3 milhões de euros por ano com o novo contrato, que será válido até 2025, conforme Record adiantou na sua edição de ontem. Com este salário, o criativo será o jogador mais bem pago do plantel.