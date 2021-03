Ferdinand e Joe Cole rendidos a Pepe: «Pegava nestes clips e dava-os aos jovens centrais»

Joe Cole e Rio Ferdinand mostraram-se impressionados com a exibição de Pepe no Juventus-FC Porto (3-2), que valeu o apuramento dos dragões para os quartos de final da Liga dos Campeões. O central portista esteve em elevado nível e os antigos internacionais ingleses deixaram-lhe muitos elogios





"Tem sido um dos melhores centrais na última década a ler o jogo. No relvado cobriu tudo e esteve impecável sobre a bola. Ainda é um dos cinco melhores na Europa", referiu o antigo médio do Chelsea."Se treinasse uma equipa, pegava nestes clips [n.d.r.: de Pepe a defender] e dava-os a cada um dos jovens centrais para verem - o seu posicionamento, vontade, comunicação, atenção, feeling e capacidade de perceber de onde vem o perigo, o uso do corpo... Hoje em dia os jovens centrais são bons na defesa da bola. Mas e no que respeita à área? (...) Foi uma exibição quase perfeita em termos de defesa do espaço e isso é algo que deve ser mostrado a todos os jovens", afirmou o ex-defesa do Manchester United.