Fernando Andrade agradece evolução

Fernando Andrade foi outro dos dragões que recorreu às redes sociais para fazer um balanço da época que acabou. O avançado, de 26 anos, lamentou o facto de a equipa não ter conseguido atingir os seus objetivos, mas em termos particulares viu aspetos positivos. Desde logo por ter passado do Santa Clara para o FC Porto.





"Foi um ano para agradecer. Agradecer por todas as mudanças e todo o crescimento que estas me proporcionaram. Foi uma temporada que terminou de uma forma diferente daquela que gostaríamos, mas com a absoluta certeza de que nos trará ainda mais experiência para lidar com tudo o que está por vir. Obrigado aos adeptos que me receberam sempre da melhor forma, aos companheiros e a todo o staff", escreveu o brasileiro, que tem regresso marcado para o Olival, a fim de começar a nova época.Na sua estreia no Dragão, Andrade fez 22 jogos e marcou dois golos, ao Benfica e Sporting.