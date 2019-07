Fernando Andrade ajuda escola

Apesar de estar a cumprir a quinta temporada consecutiva em Portugal, Fernando Andrade não esquece as origens. O avançado brasileiro, natural de São Paulo, cumpriu uma missão solidária precisamente junto de uma escola naquela cidade brasileira, ao enviar uma remessa de bolas de futebol para as crianças locais. O momento foi partilhado pelo próprio dianteiro nas redes sociais, através de um vídeo no qual surgia um dos responsáveis da escola a agradecer a gentileza ao jogador. "Não esquece de onde você veio", escreveu Fernando Andrade no Instagram.