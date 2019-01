Fernando Andrade ganha crédito a sair do banco

Fernando Andrade foi a grande revelação dos dragões na Allianz Cup, com golos marcados a Benfica e Sporting, e começa a tornar-se uma espécie de arma secreta de Sérgio Conceição. O brasileiro, de 26 anos, tem tido ação meritória a sair do banco de suplentes e já em Chaves tinha sido decisivo na obtenção do quarto tento dos dragões, forçando o autogolo de Nuno André Coelho.

Apesar do pouco tempo que leva na equipa, o certo é que o avançado contratado ao Santa Clara está a demonstrar um rendimento superior ao que vinha evidenciado no seu anterior clube. Pelos açorianos fez quatro golos em 15 jogos, enquanto no FC Porto vai com um registo de dois remates certeiros em seis encontros, ainda que o número de minutos seja apenas de 190.

Fernando Andrade já foi utilizado na frente de ataque e em ambas as alas, confirmando a versatilidade e qualidade que Sérgio Conceição observou para o contratar.