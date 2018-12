Fernando Andrade no Dragão: «Vamos conseguir o bicampeonato»

Fernando Andrade já fala como jogador do FC Porto. O avançado contratado ao Santa Clara esteve no Dragão e confirmou a mudança para o emblema azul e branco, apontando de imediato ao objetivo do título."È um sonho que está a ser realizado. Vou integrar-me o mais rápido possível. Venho para ajudar e vamos conseguir o bicampeonato", referiu, confessando que espera aprender muito com Sérgio Conceição."Tenho a certeza que vou aprender muito com ele. Ainda não tivemos muito tempo para falar mas vou conhecê-lo no dia-a-dia. Estou muito feliz", apontou.Questionado sobre o interesse do Benfica, o avançado não escondeu que foi real, mas assegurou que seguiu aquilo que era o seu desejo."Houve sim, mas prefiro não falar sobre isso. A minha vontade era vir para o FC Porto e foi isso que eu escolhi", frisou, em declarações ao Jornal de Notícias.Fernando Andrade, recorde-se, é o primeiro reforço do FC Porto para a segunda metade da temporada, assinando um contrato válido até 2023. Custou aos cofres do Dragão cerca de 1,5 milhões de Euros e ao Santa Clara ficaram reservados 25% de uma futura transferência