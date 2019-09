Fernando Cerqueira: «Villas-Boas, António Oliveira e Rui Moreira apoiam recandidatura de Pinto da Costa»

A Comissão de Recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa formalizou, esta segunda-feira, a 15.ª candidatura consecutiva do atual líder dos dragões à presidência do clube. Numa cerimónia que decorreu na Galeria dos Bancários do Norte, bem no coração da Invicta, e que foi conduzida por Fernando Cerqueira, presidente da Comissão, cerca de 50 sócios marcaram presença para manifestar ao chefe máximo do emblema azul e branco, que está no cargo há 37 anos.No final, e já depois ter manifestado total confiança no trabalho de Pinto da Costa, Fernando Cerqueira explicou que a candidatura do presidente já conta com vários apoiantes, de entre os quais alguns nomes que têm sido apontados com regularidade como sucessores futuros no cargo."António Oliveira, André Villas-Boas e Rui Moreira já manifestaram apoio público ao senhor Jorge Nuno Pinto da Costa e inclusive já assinaram a lista de apoio à candidatura", começou por dizer, mencionando se seguida o nome de Vítor Baía."Não falei com o Vítor Baía, mas isso não significa que eu ou alguém da Comissão não possa vir a fazê-lo. As assinaturas hão-de começar a fluir pela cidade, pelo concelho, pelo distrito e pelo país. O Vítor Baía há-de ser contactado. Se quiser assinar, tudo bem, se não quiser, tudo bem na mesma", apontou.