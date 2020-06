Fernando Gomes desvaloriza Manuel José: «Estou aqui com a cara bem levantada»

Fernando Gomes optou por não responder diretamente às recentes críticas de Manuel José, que o tinha acusado de "falta de dignidade". No entanto, não deixou de comentar o assunto, garantindo ter mais com que se preocupar do que com esse tipo de declarações.





"Infelizmente, tive dois graves problemas que não desejo a ninguém e estou aqui com a ajuda de Deus e de muitos amigos e família a recuperar. Nasceu-me uma filha há um mês e estou feliz, tenho o FC Porto e estou feliz. Agora ainda temos a Covid-19, que preocupa toda a gente. Tenho coisas a mais com me preocupar. Mas estou aqui com a cara bem levantada", atirou Fernando Gomes, depois de ter exercido o seu direito de voto na Dragão Arena "Espero que ganhe o FC Porto e, parece-me, pelo que se passou ontem e se está a passar hoje, o FC Porto já ganhou, porque há uma afluência massiva, cívica e é isso que interessa. O FC Porto está acima de tudo e de todos. Está a ser a confirmação de que o nosso clube, o FC Porto, é um clube com uma cultura única no Mundo."O FC Porto pode contar comigo como sempre, a servir o clube como sei e como posso, que foi o que fiz até aqui. Cumpri o sonho de jogar no FC Porto, tenho cargo de diretor de scouting que foi outra realização para mim. Agora vamos ver se consigo outra realização, pertencer à direção do FC Porto. É mais um sonho que tenho", disse o Bibota, que concorre ao cargo de vice-presidente do FC Porto pela lista de Pinto da Costa, onde terá um papel determinante no futebol de formação."Se acontecer ficarei muito feliz, com grande satisfação. O mais importante é que tenhamos talentos e que os possamos desenvolver para que cheguem à equipa principal e que tenham sucesso. Descobrir outro Fernando Gomes? Sim, descobrir pontas-de-lanças que marquem golos para o FC Porto", assumiu.