Fernando Gomes e a entrada na direção: «É um sonho realizado»

Fernando Gomes ficou muito satisfeito com os resultados das eleições e confessou que realizou um sonho com a entrada na direção do FC Porto.





"Estou muito feliz porque vencendo o nosso presidente, Pinto da Costa, vence o FC Porto. É uma honra pertencer a esta direção, é um sonho realizado, mas temos muito trabalho pela frente. E por isso também é que nos candidatámos para continuar a servir o FC Porto com a competência o rigor, a dedicação e ambição cada vez maior para continuarmos a engrandecer o nosso clube. É um clube com uma cultura única no Mundo", apontou, confessando que já houve mãos à obra."Alinhavámos algumas questões, mas não pudemos avançar, estávamos à espera desta hora. Estamos aqui a conviver um pouco, mas esta semana que vai entrar vamos então reunir para colocarmos na reunião tudo o que temos para acrescentar em todos os departamentos do FC Porto. De facto, a forma cívica e massiva com que aconteceram estas eleições também engrandece e dignifica o nosso clube. Os nossos adeptos estão de parabéns e estamos agradecidos. Mas temos uma tarefa difícil e precisamos de todos. Precisamos que o clube esteja ainda mais unido. Naturalmente que estas eleições confirmam que isso vai acontecer. Nós desde sempre tivemos que ser muito mais fortes do que os nossos adversários para vencermos. E agora vamos necessitar de ser ainda mais fortes. E por isso necessitamos de ser mais unidos do que fomos até agora para ultrapassar as adversidades que teremos pela frente", referiu.Para Fernando Gomes, o que se viu nas urnas este fim-de-semana foi a prova de que o FC Porto é o "melhor clube nacional". "Esta forma de participar dos sócios neste ato eleitoral e o resultado que adveio do mesmo dá-nos mais ânimo para continuar a trabalhar e a servir este clube que todos temos a honra de servir. Temos a honra de ter os sócios que temos. Tivemos uma figura incontornável à frente de todos que até hoje trouxe o clube para os patamares que nós sabemos. O melhor clube nacional e um dos melhores da Europa e do Mundo. Mas agora temos que dar continuidade a este trabalho. Por isso é que teremos de estar, nós, na direção, unidos, mas com todo o clube connosco. Tenho a certeza de que vai acontecer", finalizou.