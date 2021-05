Fernando Gomes: «Se uma renovação se faz apenas para manter um jogador, é cara»

Fernando Gomes assumiu este sábado, em entrevista ao 'Jornal de Notícias' que o FC Porto prevê "um lucro entre os 20 e os 30 milhões de euros" nas contas de 2020/21. E apontou aos "dois objetivos" deste ano: "cumprir com as regras de fair play financeiro da UEFA e terminar esse processo em junho", bem como "trazer tranquilidade económica e financeira à SAD".





E concretiza: "Os custos que temos com a estutura do futebol são demasiado pesados. Vai ser preciso emagrecer um bocadinho, apertar um furo no cinto para recuarmos 10 ou 15 milhões de euros nos custos do plantel".Confrontado com as renovações de Otávio e Sérgio Oliveira poderem ir contra essa perspetiva, Fernando Gomes atirou: "Se uma renovação se faz apenas para manter um jogador, é cara. Mas se 'amanhã', der retorno no mercado, foi muito bem feita. A perspetiva da SAD do FC Porto, ao renovar com aqueles jogadores que têm boas perspetivas de virem a ser negociados foi criar mais valias para o clube. Ou seja, continuam a dar a sua contribuição à equipa, importantíssima para o sucesso desportivo, mas ao mesmo tempo esse custo [ordenado] pode vir a ser retribuído mais tarde".