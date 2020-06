Fernando Gomes felicita Pinto da Costa

Em nota publicada no site da FPF, Fernando Gomes deixou a sua mensagem de felicitações a Pinto da Costa pela vitória nas eleições para a presidência do FC Porto, dando "votos de maiores felicidades, pessoais e profissionais, para este mandato". Na mesma nota, o líder da FPF fala numa "vitória indiscutível", com a certeza de que Pinto da Costa "continuará a sua presidência com as suas sempre firmes convicções e a ambição que lhe é inata".