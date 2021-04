Fernando Gomes: «Ganhando a Liga o FC Porto pagará 10 milhões em prémios»

O administrador da SAD Fernando Gomes, responsável pela pasta financeira da sociedade, revelou esta sexta-feira quanto terá de pagar em prémios caso o FC Porto venha a sagrar-se bicampeão nacional. "Ganhando a Liga e com a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto pagará cerca de 10 milhões de euros em prémios. Quem nos dera pagar esses prémios", afirmou o dirigente portista





Ainda no que toca a contas, o dirigente portista nota que o grande desafio que a SAD do FC Porto tem nos próximos anos é o de baixar os custos salariais. "Para que as coisas corram relativamente bem, deveríamos conseguir ter custos com o plantel de menos 15 milhões de euros do que temos este ano", afirmou ainda.Nesta entrevista ao Jornal Económico, Fernando Gomes também elogiou o "enorme empresário" Jorge Mendes e concluiu sobre a renovação do contrato de Sérgio Conceição, embora essa seja uma pasta exclusiva do presidente Pinto da Costa."Admito que o mercado seja soberano, mas no caso do Sérgio Conceição é especial. Há muitos treinadores que batem com a mão no peito, que neste caso é bater com a mão no (emblema do) FC Porto, que está lá junto ao coração, e muitos até dão muitos beijos no emblema. Sabemos como isso é. Faz parte. Mas o treinador que temos é um genuíno adepto do FC Porto. Não faz nada por marketing ou por teatro".