Fernando Gomes garante finanças do FC Porto numa situação estável

O apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a oferta pública de subscrições a decorrer acima do expectável e as vendas previstas de Danilo e Vitinha a PSG e Wolverhampton, respetivamente, fazem o administrador da SAD, Fernando Gomes, respirar de alívio. “Do ponto de vista financeiro, estamos estáveis e tranquilos”, afirmou.

O dinheiro garantido pela via da UEFA “era um objetivo financeiro da época” e isso será complementado com a duplicação do capital do empréstimo obrigacionista emitido pela sociedade, que passará de 35 para 70 milhões de euros. “Como há um excesso de procura, vamos tentar chegar aos 70 milhões e decidimos cancelar um outro empréstimo obrigacionista que íamos lançar em junho”, explicou Gomes. Se a procura não atingir esse valor, algo que não está nos planos, até porque hoje “vão entrar no mercado 750 milhões de euros em reembolsos de obrigações do Tesouro” e o FC Porto tentará “sensibilizar os pequenos e médios investidores a aplicarem parte desses rendimentos”, Gomes tem a solução: “Se não chegarmos aos 70 milhões, a diferença será reposta pelos meios financeiros normais. Podemos fazer uma nova emissão obrigacionista, mas para já está fora de questão.”

Fernando Gomes terminou lembrando os 36 M€ a caminho dos cofres da SAD: “Para a saída do fair play financeiro havia dois negócios planeados que se tinham de concretizar. A venda do Danilo ao PSG, que teria de ficar em 1º ou 2º na Ligue 1, o que parece que vai acontecer, e a do Vitinha ao Wolverhampton, se o clube ficasse na Premier League.”

Procura ultrapassa os 50 milhões

No decorrer da conferência, no Dragão, onde também estiveram os administradores Vítor Baía, Luís Gonçalves e Adelino Caldeira, foi anunciado, por Fernando Gomes, que até ao fim do dia iriam ultrapassar os 50 milhões de euros em ordens de subscrição das obrigações do FC Porto. Foi dito e feito. Ao fim do dia, Francisco J. Marques, no Porto Canal, anunciou que tinham chegado aos 50,8 milhões. Gomes, de resto, confirmou o pagamento do empréstimo anterior, no próximo dia 7 de junho.