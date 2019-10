Fernando Gomes justifica aumento dos custos com pessoal no FC Porto

Fernando Gomes justificou a subida dos custos de pessoal no FC Porto no exercício da SAD referente a 2018/19 com três factores."Rescisões de contrato de Bueno e Bazoer, aos quais o FC Porto teve de pagar indemnizações; um aumento no rendimento de jogadores e equipa técnica pela conquista do título da época anterior; prémios extraordinários pagos ao plantel pela carreira na Liga dos Campeões, nomeadamente pela chegada às fases a eliminar", afirmou o administrador portista na apresentação das contas à comunicação social.Questionado sobre se vai ser mais fácil ou não o FC Porto cumprir o fair-play financeiro este ano, tendo já uma 'almofada financeira' , Fernando Gomes explicou."Vai ser um exercício tão ou mais desafiante. Em 27 edições da Champions, o FC Porto não participou em quatro e este ano é uma delas o que nos traz um constrangimento acrescido que não estávamos à espera. Em termos do que são as receitas da UEFA deverão faltar-nos 50 milhões de euros e terão de ser compensadas com transações", disse.E acrescentou, sublinhando não existir qualquer pressão de vender jogadores no mercado de transferências de inverno. "O que nos preocupa é o exercício na sua globalidade. Não há pressão para resolver nada em janeiro. Vamos ter de fazer mais-valias e há um valor concreto para isso. Em 2019/20, e segundo o orçamento que refizemos, temos de ter mais-valias na ordem dos 65 milhões de euros".