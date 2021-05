Fernando Gomes: «Mercado correspondeu uma vez mais às expectativas do FC Porto»

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, que colocou um total de 64.832.000 euros em obrigações a dois anos e meio, ou seja, 93% da oferta existente para novo empréstimo obrigacionista.





Um passo importante para o financiamento do clube que levou Fernando Gomes, administrador da SAD com o pelouro financeiro, a deixar agradecimentos vários."O mercado, mais uma vez, correspondeu às expectativas do FC Porto, permitindo-lhe complementar as suas necessidades de financiamento. Esta operação obrigacionista chegou ao fim e cabem aqui vários agradecimentos", destacou, agradecendo aos obrigacionistas, aos pequenos aforradores, aos bancos, "que permitiram que a operação fosse um sucesso", e à CMVM, "que com o rigor que sempre tem mantido, proporcionou que esta operação decorresse sem quaisquer sobressaltos".Fernando Gomes revelou ainda que "o investimento médio foi relativamente baixo, sendo muito grande o número de pessoas que investiram", o que significa que "são os pequenos e médios aforradores quem mais acredita no FC Porto".