Fernando Gomes: «Não sei como é que vou pagar o que me têm apoiado»

Fernando Gomes vive dias complicados a nível pessoal, uma vez que luta contra uma doença oncológica, mas garante que tem recebido todo o apoio do FC Porto nesta fase difícil.





O responsável pelo scouting dos dragões deixou uma palavra de agradecimento a todo o universo azul e branco por este estar do seu lado, isto já depois de ter recebido uma mensagem de força de Sérgio Conceição."O Sérgio é mais novo, foi um jogador do FC Porto que eu costumava ver, deu muitas alegrias, foi um dos jogadores importantes na história do clube. Como adepto habituei-me a vê-lo, conheço-o há 15 ou mais anos, antes dele chegar ao FC Porto já conversava com ele, agora converso mais. Tem sido uma das pessoas que tem estado atenta ao meu problema, tem-me apoiado. Quero agradecer-lhe, ao presidente, administração, ao clube… Se já estava grato antes, estou mais grato agora, não sei como é que vou pagar o que me têm apoiado", apontou, numa entrevista concedida à FC Porto TV.