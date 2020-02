Fernando Gomes: «Nenhum cidadão pode rever-se e pactuar com atitudes racistas e xenófobas»

Fernando Gomes, presidente de Federação Portuguesa de Futebol, também já mostou o apoio a Marega, após insultos racistas ao maliano no jogo frente ao V. Guimarães.





"Os comportamentos racistas são intoleráveis numa sociedade aberta e evoluída. Os autores de insultos racistas devem ser identificados e levados perante a justiça. A Federação Portuguesa de Futebol repudia comportamentos racistas, venham de onde vierem e seja qual for o local em que se verifiquem. Este domingo à noite, o jogador Moussa Marega foi alvo de insultos racistas que não podem deixar de ser severamente punidos, num episódio grave e condenável. Nenhum cidadão pode rever-se e muito menos pactuar com atitudes racistas e xenófobas.A Federação Portuguesa de Futebol manifesta a sua solidariedade com o atleta Moussa Marega. Enquanto presidente da FPF, asseguro que tudo continuarei a fazer para que os adeptos que não respeitam o futebol ". Este é um combate urgente de toda a sociedade."