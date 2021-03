Fernando Gomes: «Será difícil evitar a perda de gerações de talento»

Fernando Gomes, antigo avançado do FC Porto que desempenha atualmente as funções de diretor para o futebol de formação, fez uma análise ao impacto da pandemia neste departamento que abarca muita gente nos azuis e brancos.





"Vai ter repercussões muito negativas, ou pode ter. É pena, porque o nosso presidente tinha planeada uma grande aposta na formação esta época. Há um ano e meio que não competimos e há um mês e meio que não treinamos. A competição é a maior motivação dos miúdos e é o meio de melhor avaliação do desenvolvimento dos futebolistas", começou por referir, em declarações ao Porto Canal."Estamos numa situação muito difícil, podemos ter os mais velhos da formação que podem acabar a formação sem fazer um jogo num ano e meio, veja-se só como vamos gerir isto. Por outro lado, podemos correr o risco de perder gerações de talento. Esperemos que não aconteça. No entanto será muito difícil, porque a idade dos miúdos é a idade de ouro de aprendizagem do futebol. Vão perder esse tempo sem retorno, por muito que se possa fazer e por muito que todos - staff, miúdos e pais - estejam envolvidos, vai ser difícil evitar que gerações de talento se possam perder", acrescentou."Estamos todos com saudades. Vamos trabalhar para que tudo passe e que possamos também minorar as dificuldades e prejuízos que possamos ter. Têm sido momentos difíceis e tem sido importante estabelecer metas e planos de desenvolvimento em todas as vertentes, física, técnica, tática e psicológica, para minorar as perdas do que está a acontecer. O staff técnico tem tido um papel central na criação de estímulos a nível indiviudual e de grupo. Neste momento, sem jogar e treinar, estamos com formações de treino online, da ordem técnica e tática, mas também formações de ordem psicológica e de nutrição", apontou ainda Fernando Gomes.Os responsáveis diretivos também têm tido uma função específica no diálogo com os jovens jogadores dos diversos escalões. "Temos mantido conversas com os miúdos, online, para os manter ligados e dar-lhes uma palavra de conforto e motivação. Saliento a colaboração extraordinária dos miúdos e dos pais. No FC Porto não temos conhecimento de nenhum abandono até ao momento, sabemos que houve no futebol e noutras modalidades", apontou.