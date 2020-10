Fernando Gomes: «Temos todas as condições para sair do fairplay financeiro no fim da época»

Apesar de o FC Porto ter apresentado um recorde negativo de 116,1 milhões de euros na temporada 2019/20, Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD, mostra-se confiante para o futuro.





"Se tudo correr com estamos a pensar que vai correr e se não houver paralisação dos campeonatos até ao final da época, sairemos do fair-play financeiro no final da temporada. Em junho, se tudo correr como estamos à espera, apesar dos prejuízos sofridos esta época, vamos sair do fair-play financeiro. Porquê? Já estamos na Champions, portanto a nossa expectativa é chegarmos aos oitavos-de-final. Mesmo assim, esta participação inicial e a vitória de ontem já ninguém nos tira. Depois já ninguém nos tira as mais-valias das vendas feitas até agora", começou por referir.Fernando Gomes salientou ainda que as perspetivas para o próximo semestre são bastante positivas: "Vamos apresentar resultados positivos e consideráveis no final do primeiro semestre, apesar da pandemia. Mesmo assim, os resultados positivos que vamos apresentar agora são porque parte deles deviam ter sido registados na época anterior e, por razões contabilísticas, foram registados esta época, que é o caso das vendas dos passes".Assumindo que "o valor direto do impacto da pandemia, daquilo que está registado contabilisticamente, anda à volta dos 15 milhões de euros" e que "aquilo que se espera neste ano é à volta dos 29 milhões de euros" em termos de prejuízos, Fernando Gomes explicou ainda quais os objetivos dos dragões para a época em curso: "A nossa perspetiva para a época corrente é chegar aos oitavos-de-final da Champions, no mínimo, e fazer mais valias que andem à volta dos 90 milhões de euros. Estes números estão dependentes um do outro: se não chegarmos aos oitavos-de-final, temos de ter mais recursos nas transações de jogadores. O nosso objetivo é sair do fair-play financeiro e, para isso, queremos apresentar um resultado à volta dos 30 milhões de euros na época em curso", disse, referindo ainda que "os 90 milhões de euros já contemplam os negócios feitos para lá de 30 de junho".