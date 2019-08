Fernando Madureira aplaude presença de Pinto da Costa no treino do FC Porto e deixa mensagem

Pinto da Costa foi presença notada no treino do FC Porto



Pinto da Costa foi presença notada no treino do FC Porto

Ver essa foto no Instagram O caminho é este ! Presença ,apoio,supervisão,exigência,proximidade ! #juntos Uma publicação compartilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) em 15 de Ago, 2019 às 4:53 PDT

Pinto da Costa esteve esta manhã no treino do FC Porto, no Olival, e Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, aplaudiu a atitude do presidente.A equipa de Sérgio Conceição passa por um momento complicado, depois do afastamento da Liga dos Campeões e da entrada em falso no campeonato, com a derota frente ao Gil Vicente, e Madureira não tem dúvidas que "o caminho é este"."O caminho é este! Presença, apoio, supervisão, exigência, proximidade! #juntos", escreveu Madureira no Instagram.