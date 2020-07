Fernando Madureira após jogo do Benfica: «Helton Leite, assinaste antes do jogo?»

Fernando Madureira questionou o trabalho de Helton Leite, guarda-redes do Boavista, no jogo frente ao Benfica (3-1). O líder da claque do FC Porto Super Dragões publicou no Instagram um vídeo do lance do primeiro golo das águias - o Benfica adiantou-se ainda no primeiro quarto de hora, com André Almeida a aproveitar da melhor forma um erro do guardião - e questionou: "Continuam sem prender ninguém? Helton Leite assinaste antes do jogo?".





Após o erro que valeu o primeiro golo, Helton Leite brilhou em várias situações: tirou golos a Seferovic e esteve em destaque em outros lances Recorde-se que Helton Leite tem sido apontado como reforço do Benfica para a próxima época













