Fernando Madureira: «Benfica quer ter uma claque, tomara o seu presidente...»

Fernando Madureira disse que Luís Filipe Vieira está a tentar legalizar os seus grupos de adeptos mas que as claques não o pretendem. Numa entrevista ao canal de YouTube 'Novum Canal', o líder dos Super Dragões falou também sobre a nova lei contra a violência no desporto.





"As leis deixam algumas portas abertas para se poder fugir e o Benfica tem sabido ludibriá-las. (...) O Benfica quer ter uma claque, tomara o presidente e a administração da SAD e todos terem uma claque, mas a claque não quer ser legalizada. O Benfica não está a ganhar esse braço de ferro e com esta nova lei, se for rígida, não terão mais por onde fugir", disse relativamente a uma possível interdição do Estádio da Luz.Madureira foi questionado sobre a violência nas claques, garantindo que "são 40 ou 50 pessoas num universo" envolvendo todos os principais clubes. "As pessoas estão completamente identificadas pela polícia, que está muito bem preparada desde o Euro'2004", começou por dizer, explicando depois como é possível que continuem a entrar elementos com material pirotécnico: "Se calhar, às vezes, [os polícias] sofrem pressões de alguém do Governo ou do Ministério Público ou um comandante da Polícia sofre pressões do clube A, B ou C para não serem tão rígidos e não fazerem bem o seu trabalho.""Só fazem barulho e magoam. As pessoas têm que perceber de uma vez por todas que se a lei não o permite, as pessoas não o podem fazer", vincou, relativamente aos petardos, sublinhando que quando alguém dos Super Dragões deflagra material deste tipo a penalização "pode passar por reprimenda ou puxão de orelhas ou não receber bilhetes para um jogo grande."Fernando Madureira confessou a sua admiração por Pinto da Costa, de quem é "amigo". "Todos o idolatramos e olhamos para ele como um rei. Além dessa relação institucional entre os Super Dragões e presidente do FC Porto, por trás, há uma relação de amizade de há muitos anos entre nós", explicou.