Fernando Madureira castigado com seis jogos de suspensão

Fernando Madureira, jogador do Canelas e líder dos Super Dragões, foi punido com seis jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa, está uma publicação na sua página de Instagram, a 11 de junho, na qual criticou a arbitragem do Portimonense-Benfica, da época 2019/20.





A decisão conhecida esta sexta-feira e datada de dia 13 de novembro julga procedente a acusação a Fernando Madureira, na sequência da participação efetuada pela Direção de Arbitragem da FPF, à qual se seguiu a instauração de um processo disciplinar com resolução agora conhecida.Note-se que Fernando Madureira, para além da sua notoriedade como líder da claque Super Dragões, ainda está inscrito como jogador de futebol do Canelas, razão pela qual foi agora alvo de ação disciplinar por parte da Secção Não-Profissional do CD."Nestes termos e com os fundamentos expostos, o Conselho de Disciplina - Secção Não Profissional – da Federação Portuguesa de Futebol considera totalmente procedente a acusação deduzida contra o arguido Fernando Augusto Silva Monteiro Madureira e, nessa medida, decide condená-lo na sanção de 6 (seis) jogos de suspensão, pela prática da infração prevista e sancionada pelo n.º 1 do art.º 153.º do RDFPF", pode ler-se no comunicado emitido por aquele órgão.Foi entendido durante o inquérito que Madureira, "de forma livre, consciente e voluntária, bem sabendo da natureza ilícita da sua conduta, faz constar de publicação apresentada na rede social Instagram, a menção 'Prendam-nos todos!!! Xistra/Bruno Esteves', que, inequivocamente dirigida a elementos da equipa de arbitragem de jogo oficial que o primeiro não disputou e relativo a competição que a sua equipa não integra, é ofensiva do bom nome e da reputação dos visados".Em concreto, Fernando Madureira, conhecido também pela alcunha de Macaco, disparou nas redes sociais contra a atuação de Carlos Xistra e do VAR Bruno Esteves no Portimonense-Benfica, um encontro onde esteve particularmente em causa um alegado penálti de Taarabt que não teria sido assinalado.