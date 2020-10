Fernando Madureira deixa recado aos jogadores do FC Porto: «As camisolas não ganham jogos»

Fernando Madureira, líder da claque "Super Dragões", deixou um recado à equipa do FC Porto, após a derrota dos azuis e brancos frente ao Marítimo por 3-2.





"No futebol ganha quem trabalhar mais, quem correr mais e quem for mais competente. As camisolas e os nomes não ganham jogos!", escreveu o líder da claque portista, conhecido como "Macaco", numa publicação onde divulgou as palavras de Sérgio Conceição no final do encontro.