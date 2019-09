Fernando Madureira: «Dezoito anos depois um novo atentado desta vez ao futebol português»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FcPorto•SuperDragoes•Porto (@macacolidersd) a 11 de Set, 2019 às 4:47 PDT

Fernando Madureira partilhou uma imagem no Instagram aludindo a "um novo atentado" 18 anos depois do 11 de Setembro, "desta vez ao futebol português". A publicação do líder dos Super Dragões surgiu depois de ser conhecida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa em não levar a julgamento a SAD do Benfica no âmbito do processo 'e-toupeira', mantendo a decisão instrutória da juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal."11 de Setembro uma data jamais esquecida! 18 anos depois um novo atentado desta vez ao futebol português", pode ler-se na publicação de Madureira.Também Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, já se pronunciou