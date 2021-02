Fernando Madureira e elementos de claque do Benfica em confronto

Elementos das claques Super Dragões, do FC Porto, e dos No Name Boys, do Benfica, encontraram-se na manhã desta terça-feira, no aeroporto de Lisboa, registando-se uma troca de insultos de parte a parte.





O episódio ocorreu aquando da chegada dos adeptos portistas, entre eles Fernando Madureira, do Funchal, onde o FC Porto jogou contra o Marítimo, para a Liga NOS. Já depois de ter entrado num carro, o líder dos Super Dragões saiu da viatura no seguimento dos insultos, tendo a tensão aumentado com o grupo de elementos dos No Name Boys, que trabalham como taxistas, a rodearem Fernando Madureira. Segundo fonte conhecedora do episódio relatou a, trata-se de um grupo de adeptos encarnados próximo de Hugo Caturna, ex-líder da claque encarnada.A intervenção de agentes da polícia, que se encontrava perto, terminou com a situação.