Fernando Madureira: «Este campeonato vale por dez»

Elemento sempre em destaque no apoio ao FC Porto, Fernando Madureira enalteceu em declarações a Record a importância do título e assumiu que tem um gosto diferente.





As imagens de uma festa nunca vista no FC Porto (e em Portugal)



"Este campeonato vale por dez, não só por ser um campeonato em época de Covid-19, mas por todas as condicionantes e por tudo o que sabemos que o nosso adversário é capaz de fazer. Termos estado sete pontos atrás e conseguirmos ser campeões a três jornadas do fim é muito saboroso. Um bem haja para o nosso presidente e nosso rei Jorge Nuno Pinto da Costa, para o treinador Sérgio Conceição, para os jogadores, para o staff e para todos os portistas.""Claro que quero. O Sérgio é o homem certo no lugar certo. Com ele estamos sempre mais próximos de ganhar campeonatos"