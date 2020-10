Fernando Madureira insulta Bernardo Silva

A frase “Esta soube tão bem”, publicada por Bernardo Silva, extremo do Man. City e da Seleção Nacional, no Instagram, após a vitória da sua equipa sobre o FC Porto, na quarta-feira, não caiu bem no universo azul e branco.





Depois de ex-dragões como Ricardo Pereira e Gonçalo Paciência terem reagido à provocação de Bernardo Silva, Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, comentou essa mesma publicação de forma insultuosa para com o jogador dos citizens, lembrando ainda o jogo da 2ª volta: “Vens ao Dragão em dezembro!”