Fernando Madureira pede ajuda à Direção Geral de Saúde

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, escreveu uma carta dirigida a Graça Freitas, Diretora Geral de Saúde, a solicitar ajuda da DGS para agir da melhor forma nesta retoma do futebol, designadamente no que respeita à condução das claques. Pode ler na íntegra a carta a que Record teve acesso:





"Boa tarde Sra. Dra. Graça FreitasAntes de mais, quero em nome pessoal e de milhões de portugueses, agradecer o seu contributo notável no combate à Pandemia Covid-19. Bem haja!Dirijo-me a si na qualidade de líder dos Super Dragões, maior grupo de apoio ao Futebol Clube do Porto.Desde a primeira hora que assumimos a responsabilidade social inerente a uma Associação que faz da Integração e Solidariedade dois pilares basilares da sua existência.Tanto no apoio a unidades hospitalares, e seus respetivos profissionais, como às populações mais desprotegidas, estivemos, e ainda estamos, na primeira linha de apoio, compreendendo a importância de toda esta nova realidade para as populações.Como seguramente compreenderá, enquanto líder de uma claque que faz do apoio ao seu clube a sua maior razão e viver, estou perante um problema de difícil gestão e para o qual pedia a sua ajuda, conselhos e recomendações.Regressam esta semana os jogos da 1.ª Liga e com eles toda a emoção em seu redor. Como calcula, é difícil liderar um conjunto de pessoas que neste momento já podem frequentar os seus ginásios, ir à missa e à praia, frequentar os seus cafés e restaurantes preferidos, e depois conseguir impedi-los de apoiar o seu clube.É público que temos intenção de marcar presença no exterior dos estádios onde o FC Porto jogue, sempre respeitando o devido distanciamento social, utilização de máscara, o número máximo de aglomerados de pessoas, medidas de higienização, etc.Ainda assim, conscientes de que este é um problema social e não apenas dos Super Dragões, nada queremos fazer para que alguma instrução da DGS não seja respeitada. Pelo contrário, queremos dar um exemplo de cidadania e de que o regresso à 'nova normalidade' poderá ser feito com sentido de responsabilidade.Neste sentido, reitero o meu pedido de ajuda através de conselhos e recomendações específicas que devam ser tidas em consideração, comportamentos a evitar, e essencialmente a melhor forma de passar uma imagem ed respeito pelo próximo, sem abdicar do regresso à normalidade.Apresento os meus respeitosos cumprimentosFernando Madureira"