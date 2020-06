Fernando Madureira: «Pinto da Costa ainda tem muitas alegrias para nos dar»

As urnas das eleições do FC Porto já fecharam e as horas que se avizinham são de espera pelos resultados. No entanto, Fernando Madureira já escolheu quem quer que vença o ato eleitoral do FC Porto: Pinto da Costa. E explica as razões desse apoio.





"Espero que saia a vitória do presidente, da continuidade. Como já disse, o presidente Pinto da Costa não é só passado, mas é também presente e futuro. Tem muitas alegrias para dar e acho que os sócios acreditam plenamente no presidente", apontou o líder dos Super Dragões.Sobre a presença dos adeptos nas eleições, Fernando Madureira garante ter ficado satisfeito. "Desde que sou nascido é a primeira vez que vejo tanta gente a votar. É sinal de vitalidade do clube. Também sempre que o presidente concorria era sozinho, esta é a primeira vez que tem dois adversários. E esta foi uma prova inequívoca da vitalidade do clube", referiu.