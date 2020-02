Fernando Madureira: «Super Dragões estão e sempre estiveram ao lado do Sérgio Conceição»

Os Super Dragões associaram-se aos lesados do BES na pacífica manifestação de apoio a Rui Pinto realizada ontem à tarde e que juntou mais de 300 pessoas nas imediações do Palácio da Justiça, no Porto. À margem do evento, Fernando Madureira também se pronunciou sobre a falta de união interna de que o treinador Sérgio Conceição reclamou logo após a final da Allianz Cup disputada em Braga e garantiu o apoio incondicional da claque não só ao responsável técnico e presidente, mas principalmente ao FC Porto.





Fernando Madureira defende Rui Pinto: «Sabemos o poder que o clube que ordenou a sua prisão tem» Fernando Madureira defende Rui Pinto: «Sabemos o poder que o clube que ordenou a sua prisão tem»

A carregar o vídeo ...

"Os Super Dragões estão e sempre estiveram ao lado do Sérgio Conceição, bem como de Pinto da Costa e do FC Porto. Somos a claque de apoio e, como tal, temos de apoiar sempre o clube em todos os momentos", considerou o líder do principal grupo organizado portista.













Centenas em manifestação solidária por Rui Pinto Centenas em manifestação solidária por Rui Pinto