Fernando Madureira: «Vergonhoso. Resultado, atitude, empenho e desempenho tático»

Fernando Madureira teceu duras críticas à equipa e treinador do FC porto, após a derrota portista na sexta-feira em Paços de Ferreira. O líder da claque portista Super Dragões recorreu às redes sociais para demonstrar o seu desagrado com a atitude da formação orientada por Sérgio Conceição.





"Vergonhoso, não só pelo resultado mas pela atitude, empenho e desempenho táctico da equipa!", critica Fernando madureira, que juntou ainda a hashtag onde se pode ler 'as camisolas não ganham jogos'.O FC Porto perdeu 3-2 esta sexta-feira na deslocação ao terreno da equipa pacense orientada por Pepa. Sérgio Conceição foi expulso já depois do final do encontro , enquanto o treinador do P. Ferreira também recebeu ordem de expulsão, mas ainda durante a primeira parte do jogo que abriu a 6.ª jornada da LIga NOS.